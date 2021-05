Die Stadt in der „Zwickmühle“

Zur künftigen Ausgestaltung der General-Bishop-Straße (GBS) soll nun das Beteiligungsverfahren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) initiiert werden.

Darauf einigte sich der Ausschuss für Mobilität und Klimaschutz in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag im Bürgerhaus. Vorausgegangen war eine umfangreiche Erläuterung von Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR. Er setzte die Ausschuss-Mitglieder über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis. Demnach soll der Fahrradstreifen auf der Südseite der General-Bishop-Straße breiter gemacht werden. Dies seien notwendige verkehrstechnische Vorgaben.

Allee-Bäume direkt am Straßengraben erhalten

Mit Hilfe einer Schutzplanke sollen aber die Allee-Bäume direkt am Straßengraben erhalten bleiben. Dennoch bedeutet das für insgesamt 34 gesunde Bäume das Aus. Kompensiert werden soll dies durch Ersatzpflanzungen von 50 Bäumen entlang der Straße Bruchwiesen in Gestringen.

Im Zuge der Begehung der GBS wurde der Stadtverwaltung seitens der Polizei und der Bezirksregierung zudem die Auflage gemacht, das Ortsschild zu versetzen , und zwar an die Einmündung mit der Dr.-Max-Illgner-Straße. Derzeit stehen die Ortsschilder am FEBG-Bethaus. „Dort aber gibt es keine geschlossene Bebauung“, erläuterte Peter Kleine-Beek vom Ordnungsamt. Die Straße sei dort auch wie eine Außerorts-Straße gestaltet. Die Schilder seien dementsprechend zu versetzen. Dies kritisierte Jürgen Erber, Unabhängige, der sich über den Zeitpunkt der Vorgabe wunderte.

Klaus Hagemeier erläuterte zum neuen Geh- und Fahrradweg, dass eine Umgestaltung notwendig sei – zum einen, um die Vorgaben für derartige Wege – zum Beispiel eine Breite von 2,50 Meter – zu erfüllen. Zum anderen, weil der alte Radweg durch die Wurzeln der Bäume schon stark beschädigt sei. Dass die jetzigen Gremien diese Entscheidung über die Fällung der Bäume treffen müssten, rühre auch daher, dass die Bäume damals, in den 70-er Jahren, „zu dicht gepflanzt wurden“. Es seien „sehr viele Zwänge gegeben“, so Hagemeier. Aber ohne Eingriffe in die vorhandenen Strukturen werde es nicht gehen. Die Abwägung zwischen Sicherheit der Radfahrer und Schutz der Bäume sei eine „Zwickmühle“.

Die gesamte Baumaßnahme kann mit 70 Prozent der Gesamtkosten durch den öffentlichen Topf „Nahmobilität“ gefördert werden. Dafür aber müssten das Ortsschild versetzt und die Breite beim neuen Radweg eingehalten werden.

Übrigens – dadurch, dass das Ortsschild weiter in Richtung Stadt versetzt werden soll, können die Radfahrer das GBS-Teilstück die Brücke hoch größtenteils auf dem Radweg fahren. Denn außerorts gilt die Nutzungspflicht von angelegten Radwegen.

Weitere Erleichterungen für Fahrradfahrer

Für Fahrradfahrer soll es auf der GBS weitere Erleichterungen geben. Um von der Fabbenstedter Straße auf die GBS zu gelangen, soll unter anderem eine Querungshilfe angelegt werden. Im weiteren Verlauf soll die Einfahrt in die Ratzenburger Straße enger gemacht werden. „Denn schmaler ist sicherer“, sagte Hagemeier.

Durch die Anlage einer Schutzplanke wird die Maßnahme jedoch teurer und kostet insgesamt 848.419,74 Euro. Über die KAG Beiträge sollen die Anlieger mit 0,33 Cent pro Quadratmeter (Bauabschnitt 1) und 0,0034 Cent (Abschnitt 2) zur Kasse gebeten werden. Wird die Maßnahme nicht gefördert, verdoppeln sich die KAG-Beiträge.

Der Vorschlag, die Maßnahme in die Fraktionen zu geben und erst im Hauptausschuss am 23. Juni zu entscheiden, konnte nicht umgesetzt werden. „Bis Ende Mai müssen wir den Förderantrag abgegeben haben“, sagte Hagemeier.

Bei zwei Gegenstimmen (Grüne und Unabhängige) wurde dem Vorschlag zugestimmt, das Beteiligungsverfahren, in dem die Anlieger informiert werden, zu initiieren.