Risse in der Beckenfolie und Leitungsschäden

Start in die Schlänger Freibadsaison verzögert sich – Verantwortliche bitten um Geduld

Schlangen -

Von Klaus Karenfeld

Die Schwimmfreunde in Schlangen werden sich noch gedulden müssen. Laut Aussage der Gemeindewerke verzögert sich der Start in die Freibad-Saison 2021. Der Grund: In der mehr als 20 Jahre alten Beckenfolie sind plötzlich zwei größere Risse aufgetreten.