Baustart am Göringsgraben

Am Montag beginnen die 425.000 Euro teuren Arbeiten in Warburg

Warburg -

Die Sanierung und Umgestaltung des 350 Meter langen Göringsgrabens beginnt in Kürze. Die Arbeiten werden nach Informationen von Stadtbauingenieur Markus Engemann am 31. Mai starten und in zwei Abschnitten ausgeführt.