Libori: Paderborner Schausteller klagt gegen Stadt

Sechs Klagen hatte Bröckling gegen Gebührenbescheide für sein Fahrgeschäft und einen Ausschank auf Libori und Luna-Park in den Jahren 2017 und 2018 eingereicht. Seiner Ansicht nach kann die Stadt nicht den weitaus größten Teil der öffentlichen Kosten von der Werbung bis zum Toilettenwagen den Schaustellern aufbürden. Damit spricht er auch für die Branche. Mehr als 400.000 Euro für Libori und rund 45.000 Euro für den Luna-Park gibt die Stadt als Kosten für die Veranstaltungen an. Diese werden auf die Gebühren umgelegt. Die Satzung dafür wird jedes Jahr in der Dezembersitzung für ein Jahr beschlossen, die Gebührenhöhe wird jedes Mal angepasst. Allgemeiner Maßstab der Paderborner Satzung ist die Quadratmeterzahl der von den Schaustellern in Anspruch genommenen Fläche.