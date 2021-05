Paderborner Politik bringt Windplanung auf den weiteren Weg

Paderborn -

Von Maike Stahl

Die Politik hat die Windkraftplanung für Paderborn am Dienstag mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht. In der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Umwelt sowie Bau und Planung stimmten lediglich FDP und AfD gegen den Entwurf für die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP). Diese soll, wie mehrfach berichtet, Rechtssicherheit in Sachen Windkraftplanung bringen, nachdem die 125. Änderung vom Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt worden war.