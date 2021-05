Tudorfer leisten Widerstand

Salzkotten-Niederntudorf -

Von Hans Büttner

Mit Aktionen, Anträgen und Unterschriften wehren sich die Tudorfer weiter gegen den geplanten Ausbau des Steinbruchs Stelbrink in Niederntudorf. Erklärtes Ziel ist es, den Verkauf oder die Verpachtung des städtischen Grundstücks am Steinbruch zu verhindern. An diesem Donnerstag wird das Thema erneut den Salzkottener Hauptausschuss beschäftigen. Vor dem Sitzungslokal, der Mensa der Gesamtschule, ist von 17.30 Uhr an eine Demonstration gegen das Vorhaben geplant.