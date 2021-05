WDGA unterstellt „Geheimhaltungspolitik“

Zur Erinnerung: Schon 2016 hatte die Stadt Werther beim Biologen Mathias Wennemann eine detaillierte Untersuchung in Auftrag gegeben, um den Anteil der Stadt an der Gewässerverschmutzung und deren Ursachen zu ermitteln. Die Veröffentlichung von Ergebnissen wurde trotz mehrfachen Nachhakens der Politik bis vor kurzem hinausgezögert. In den vergangenen Monaten hatte dann die WDGA immer wieder auf die Veröffentlichung gedrängt. Doch das Gutachten war bisher unvollständig, unter anderem waren Messstellen trocken gefallen. Einen erneuten Antrag auf Veröffentlichung des Gutachtens hatte WDGA für die Sitzung des Umweltausschusses am 3. Mai 2021 geplant. „Den haben wir aber kurzfristig zurückgezogen, weil uns versichert worden war, dass das Gutachten ohnehin an jenem Abend veröffentlicht würde“, erklärt WDGA-Vize Wolfgang Böhm. Allerdings: „Leider dann nur im nichtöffentlichen Sitzungsteil“, bemängelt Böhm. Bürgermeister Veith Lemmen (SPD) erklärte das damit, es würden Eigentums- und Vertragsrechte am Gutachten berührt; dennoch hätten alle Fraktionen die Unterlagen einsehen können.