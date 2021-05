Es geht zurück nach Berlin

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Von Anfang an sei für sie klar gewesen, dass sie als Berlin-Fan in Bad Oeynausen nicht alt werden würde, sagt Julia Janke. Fünfeinhalb Jahre nach der Eröffnung ihres ersten eigenen Lokals „SpreeEngel“ sei die Zeit gekommen, sich zu verändern. Im Herbst schließt die 35-Jährige ihr Restaurant an der Viktoriastraße, um in Berlin noch einmal neu anzufangen. Pläne, wie die Zukunft in der Hauptstadt aussehen könnte, hat die gelernte Köchin bereits geschmiedet.