Partys bereiten Sorgen

Eine erste Beratung dazu soll es am 1. Juni 2021 im Sportausschuss geben. Er tagt von 18 Uhr an im Bürgerhaus Rehme. „Der nördlich gelegene Platz soll offen bleiben, um es zum Beispiel Ausflüglern zu ermöglichen, spontan eine Runde zu kicken“, sagt Körtner. Die Probleme hätten vor allem damit zu tun, dass die Rehmer Insel von vielen Gästen aufgesucht werde, es durch fehlende Wohnbe­bauung aber kaum soziale Kontrolle gebe. Folge seien auch Partys oder der Missbrauch der Plätze als Trainingsgelände für Hunde. Die Stadt macht für den Fachausschuss, an die Politik gerichtet, einen Vorschlag: Demnach soll eine Kostenschätzung für die Einzäunung erstellt werden, um sie dann dem Ausschuss vorzustellen. Körtner: „Das ist so durchaus ein Ansatz.“ Mit Norbert Sagowski, zweiter Vorsitzender des derzeit etwa 300 Mitglieder zählenden Vereins, und dem sportlichen Leiter Christoph Zutz hat er den Antrag ausgearbeitet, mit umfangreicher Begründung.