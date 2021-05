Ärger um Waldhof-Sperrung: Ist ein Kompromiss in Sicht?

Offenbar ist zumindest die SPD innerhalb der rot-grün-roten Ratsmehrheit bereit, die Testphase zu reduzieren. Sie würde dann von Juni bis Ende August laufen. Die Straße wäre dann frühestens ab September bis Ende Dezember wieder frei, so dass die Altstadtkaufleute nach der Pandemie nicht auch noch Teile ihres Weihnachtsumsatzes verlieren würden. Ob die Grünen ebenfalls zu diesem Weg bereit sind, ist noch unklar. „Wir befinden uns noch in der finalen Abstimmung“, hieß es am Mittwoch. Bahnt sich da Ärger an? Die Bürgergemeinschaft für Bielefeld (BfB) spricht bereits von einem offenen Dissens bei Rot-Grün-Rot und fordert eine namentliche Abstimmung im Rat. Es drohen Staus: Wird der Waldhof gesperrt, fahren Autofahrer vorwiegend über Kreuzstraße und Niederwall in die Altstadt. Foto: Thomas F.