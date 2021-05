Das Robert-Koch-Institut meldet für Bielefeld am Donnerstag eine Corona-Inzidenz von 61,0. Das bedeutet eine minimale Steigerung von 0,9.

Somit liegt dieser wichtige Messwert am dritten Werktag in Folge unter 100. Sollte die Inzidenz bis Samstag nicht wieder über 100 steigen, werden in Bielefeld am kommenden Montag die Einschränkungen der Bundesnotbremse gelockert .

Die Zahl der nach Laboruntersuchungen offiziell bestätigten Infektionen steigt auf 15.501. Als wieder genesen gelten nach geschätzten Angaben rund 13.500 Bielefelder.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 35 (-5) Coronapatienten behandelt, 20 davon auf einer Intensivstation und 15 auch unter Beatmung.

154.142 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.