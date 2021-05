Verliebt in Anton und Emily

Der Hund befand sich in Portugal. Es war der Beginn eines besonderen Abenteuers – und das mitten in ohnehin schon schwierigen Corona-Zeiten. „Eigentlich wollten wir uns von einem neuen Hund gar nicht trösten lassen. Aber der Gedanke, einem Vierbeiner, der kein so gutes Schicksal hatte, ein schönes Zuhause zu bieten, schien verlockend“, blickt Gabi Pierskalla auf den Anfang der Geschichte zurück. Ihre Recherchen begannen im Frühjahr vergangenen Jahres zunächst in den hiesigen Tierheimen, dann im Internet. Zufällig stießen sie auf die Seite „Hundeausportugal.de“. Gabi Pierskalla: „Hierzu muss man wissen, dass die dahinter stehende Tierschützerin nach Portugal ausgewandert ist, aber ihr Vater in Gütersloh als Kontaktperson mit in die Organisation eingebunden ist.“ Das schuf Vertrauen. Und doch stellte sich die Frage, wie der Vierbeiner von Portugal nach Ostwestfalen kommen sollte. Denn die Tierschützerin selbst durfte wegen Corona nicht nach Deutschland einreisen.