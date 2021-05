Die Frau hatte nach Angaben der Polizei Alkohol getrunken. Um 3.40 Uhr war die Löhnerin mit ihrem Golf auf der Herforder Straße in Richtung Löhne unterwegs. Etwa in Höhe des Hauses mit der Nummer 167 befindet sich eine langgezogene Rechtskurve. Dort kam die 20-Jährige mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch geriet ihr Auto an einen etwa drei Meter tiefen Abhang am Straßenrand. Der Golf überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt. Dann wurde die Frau mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihr war positiv. Im Krankenhaus wurde der Frau daher eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.