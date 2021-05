Wie die Polizei mitteilt, war die 20-Jährige gegen 3.40 Uhr mit ihrem Golf auf der Herforder Straße Richtung Löhne unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve – etwa in Höhe der Hausnummer 167 – kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto geriet dadurch in einen etwa drei Meter tiefen Abhang am Rande der Straße, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen.

Grund für den Unfall, an dem kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, ist wohl Alkohol am Steuer. Ein entsprechender Test an der Unfallstelle brachte jedenfalls ein positives Ergebnis.

Die Löhnerin wurde vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt und dann mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe zur genaueren Ermittlung des Promillewertes entnommen.

Die Polizei stellten den Führerschein der 20 Jährigen sicher. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro.