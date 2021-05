840.000 Euro für OGS-Angebote

Für rund 300.000 Euro soll der Schulhof an der Grundschule Obering verschönert werden. An der Grundschule Landsberger Straße sollen 200.000 Euro in die Mensa-Küche fließen. Alle elf Herforder Grundschulen sollen vom „Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ profitieren.

Im Januar ging ein Runderlass zu der Bund-Länder-Vereinbarung heraus. 14 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 840.000 Euro könnten an den Herforder Grundschulen umgesetzt werden. Die Fördersumme, die die Stadtverwaltung beantragt hat, beläuft sich auf 714.000 Euro. Der städtische Eigenanteil läge bei 126.000 Euro.

Wobei die Umgestaltung des Schulhofs an der Grundschule Obering bereits in den Planungen der Stadt eine Rolle gespielt hat. Der Immobilien- und Abwasserbetrieb (IAB) der Stadt, der für die städtischen Schulgebäude zuständig ist, hatte in seinem Wirtschaftsplan entsprechende Finanzmittel eingestellt. Gelder, die aufgrund der Förderung nun nicht mehr für die eine Maßnahme benötigt werden würden, sehr wohl aber zur Deckung des städtischen Eigenanteils für andere bauliche Maßnahmen herangezogen werden könnten. Hierzu muss es allerdings noch einen politischen Beschluss geben.

So soll nach den Plänen der Stadt beispielsweise an der Grundschule Radewig der Aulabereich samt Bühne modernisiert werden. Es sollen Klapptische inklusive Unterstellmöglichkeiten beschafft werden. Darüber hinaus wird die Ausstattung der Bühne erneuert. „Hinzu kommt funktionales Mobiliar für die Mensa“, heißt es in der Vorlage für den Herforder Schulausschuss, der am kommenden Mittwoch, 2. Juni, tagt. Insgesamt sollen 75.000 Euro in die Grundschule Radewig investiert werden.

Neben der Erneuerung der Mensa-Küche sollen für die Grundschule Landsberger Straße für den Außenbereich noch Balancierbretter, Bälle und Schläger angeschafft werden und für den Innenbereich Schränke, Sitzecken und Büchertürme. Dadurch fließen insgesamt 246.000 Euro in die Grundschule. Für die Grundschule Obering sind es insgesamt sogar 328.000 Euro, geht aus der Vorlage hervor.

Gerade zu bescheiden sind dagegen die etwa 10.000 Euro, die die Grundschule Eickum für Holzspielzeug, Fahrräder, Akustiktrennwände und Regale erhält. 50.000 Euro fließen an die Grundschule Altensenne. Durch den Rückbau eines bisher als Kindertagesstätte genutzten Gebäudeteils entstehen zwei neue große Räume sowie ein Teamraum.

Die weiteren Investitionen: 24.000 Euro für die Grundschule Elverdissen (unter anderem sollen zusätzliche Stühle für die Mensa angeschafft werden), Grundschule Falkstraße 32.000 Euro (Mobiliar, Spiele und eine Ruheinsel im Außenbereich), Grundschule Mindener Straße 36.000 Euro (Rückbau von Kita-Räumen, dadurch entstehen drei neue Räume), Grundschule Stiftberg 29.000 Euro (Lagermöglichkeiten im Außenbereich für Spielgeräte und Anschaffung Fußball-Kicker) sowie Grundschule Wilhelm Oberhaus 18.500 Euro (Skateboards, Bücherkiste, Sitzecken).

Der öffentliche Teil der Schulausschusssitzung beginnt am Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr im Rathaus.