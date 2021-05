Herford -

Mit großen Schritten geht es weiter bergab: Die Sieben-Tage Inzidenz im Kreis Herford ist am Donnerstag auf einen Wert von 27,5 gefallen (-7,2 im Vergleich zum Vortag). Landrat Jürgen Müller mahnt angesichts der am Freitag in Kraft tretenden Lockerungen jedoch zur Vorsicht.