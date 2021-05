So lernen Kinder besser Insekten kennen

Paderborn -

Die Stadtteilkonferenz Paderborn Süd-Ost engagiert sich für eine umweltgerechte Gestaltung des Wohnumfeldes in den jungen Stadtteilen Lieth, Kaukenberg und Goldgrund. Als ein Projekt der Quartiersarbeit wurden bereits im Frühjahr 2020 mit Unterstützung durch die Naturschutzstiftung Senne und das Grünflächenamt der Stadt Paderborn Blühflächen an der Kita Wiesengrund eingesät. Diese Flächen wurden vergangene Woche, am Weltbienentag, durch weitere in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Kindertagesstätten „Am Himmelszelt“ und „St. Franziskus“ ergänzt.