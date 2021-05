So viel die Theorie. Für Kalle Padberg und sein Team vom Sport- und Gesundheitsstudio Herzschlag in Paderborn heißt es erstmal weiter warten . „Wir stehen in den Startlöchern“, erzählt der Inhaber. Denn seit dem 2. November 2020 herrscht auch für den Sportwissenschaftler und sein Trainerteam Stillstand. „Besonders für unsere Mitglieder tut es mir leid. Viele Ältere leben alleine. Für sie ist der Besuch bei uns im Studio das Highlight der Woche. Sie pflegen hier ihre sozialen Kontakte“, erzählt Melanie Kiel. Sie ist Fitnesstrainerin A-Lizenz und begleitet die Mitglieder von der Aufnahme mit Eingangsdiagnostik und Anamnesegespräch bis zur Trainingsplan-Erstellung und den ersten Schritten auf der Fläche.