Seniorenzentrum mitten in der Stadt

Millionenprojekt in Delbrück entsteht unter der Regie der Cureus GmbH – Fertigstellung im Frühjahr 2022

Delbrück -

Von Jürgen Spies

An der Rietberger Straße 3 und somit mitten in der Stadt entsteht in den kommenden Monaten ein weiteres Großprojekt: Die auf die Konzeption und den Bau von Systempflege­immobilien spezialisierte Cureus GmbH (Hamburg) errichtet auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück die „Seniorenresidenz Delbrück“.