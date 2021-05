„Seelenmensch“ und Paderborn-Botschafter

Und die sind auch das Motiv seiner Kunst. „Menschen deshalb, weil ich dazu eine Beziehung habe, ich bin ein Seelenmensch“, erzählt Hans-Josef Mertensmeiyer. Enge Freundschaften pflegt er zum Beispiel zu Erwin Grosche und Lothar Pohlschmidt. Den Kleinkünstler verwöhnt er mit Weintraubengelee und Paderborner Landbrot, für den Musiker hat er gerade ein Bild gemalt, eines von mittlerweile 2242 in der langen Zeit seines Wirkens. Die Beziehungen, die entstehen, wenn er jemanden zufällig trifft und spürt, dass da etwas im Raum ist, „sind für mich Lebensfreude“, sagt er. Auf der dänischen Insel Fanö, wo er 2001 in einem ehemaligen Wehrmachtsbunker ausstellte, besuchte er seinen einheimischen Nachbarn mit einer Mettwurst und einer Flasche Sekt. „Er hat mir Bernsteine geschenkt“, erinnert sich Mertensmeyer. Auf der Insel schmückte er auch eine Kirche mit Kunst, dem Pastor gefiel‘s und er lud den Paderborner zum nächsten Jubiläum ein – in 300 Jahren. In Paris verliebte sich eine Studentin in sein Bild „Der Camper“, das Mertensmeyer 2003 in der Galerie Donna ausstellte. Der Künstler schenkte es der jungen Frau, ihr Lächeln sei Dank genug gewesen, schwärmt er noch heute von der Begegnung. Ebenfalls in Frankreich stellte Mertensmeyer den Kontakt zwischen einem einheimischen Bauern und dessen ehemaligem deutschen Kriegsgefangenen aus Lemgo wieder her.