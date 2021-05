Kino erst Ende des Sommers

Agendagruppe „Stammtisch Barmeierplatz“ sagt Filmvorstellungen für Juni und Juli in Enger ab

Enger -

Sie stehen in den Startlöchern – die Macher des Sommernachtskinos im Roten Würfel auf dem Mathildenplatz in Enger. „Nichts würden wir lieber tun, als in diesem Jahr endlich wieder eine fast ganz normale Open-Air-Saison anzubieten. Doch leider, leider: Noch lässt Corona das nicht zu“, stellt Mitorganisator Horst Chudzicki bedauernd fest.