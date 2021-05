Eheringe im Klinikum Herford verschwunden

„Das war bereits am 6. April. Seither schaut meine Mutter immer wieder auf ihre Hand und fragt sich, wo die beiden Ringe wohl abgeblieben sind“, sagt Tochter Birgit Brüning. Ihre Mutter sei sehr traurig, schließlich seien es für die Seniorin wichtige Erinnerungsstücke. Seit dem Tod ihres Mannes trägt sie auch dessen Ehering am Finger. Es sei dokumentiert, dass Ilse Hagenräke mit den beiden Ringen ins Klinikum eingeliefert wurde. „Außerdem hat meine Mutter sie niemals abgenommen, sie steckten Tag und Nacht an ihrem Finger“, weiß die Tochter, die in Oberhausen lebt. So richtig hat sie selber von dem Verlust erst einige Zeit später erfahren, als ihre Mutter in der Kurzzeitpflege im Spenger Martinsstift war. Umgehend hat die 60-Jährige mit dem Klinikum Kontakt aufgenommen. „Eine Sachbearbeiterin wollte in der Notaufnahme, wo meine Mutter zuerst behandelt wurde, genau recherchieren.