Ob im laufenden Jahr noch Veranstaltungen angeboten werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Sicher nicht vor Anfang September. Die Schützenbrüder sind jedoch zuversichtlich, 2022 wieder durchstarten zu können. „Auch vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass die Großenederer Schützen dem Verein trotz Corona die Treue halten“, berichtet der Vorstand.

Um an dem Wochenende im Rahmen der Möglichkeiten etwas Schützenfestatmosphäre im Ort aufkommen zu lassen, bittet der Vorstand um den Vorsitzenden Roland Sprenger darum, zum Schützenfesttermin vom 29. bis 31. Mai die Häuser zu beflaggen.

Im Verlauf des Wochenendes werden die Jubiläumsmajestäten von Vorstandsmitgliedern aufgesucht und erhalten ein kleines Präsent. Als drittes Königspaar nach dem Krieg übernahm Ferdinand Gockeln mit Marilies Hillebrand die Königswürde. Vor 60 Jahren führten Josef und Doris Lüke den Festzug an. Josef Lüke ist verstorben. Das Königspaar 1971 und somit die Goldmajestäten sind Gerhard und Adelheid Dodt. Vor 40 Jahren regierten Heinz und Brigitte Dodt das Schützenvolk, beide sind verstorben.

Warburger Bier und Bratwurst-Gutschein

Alle Schützen können sich am 29. Mai ab 11 Uhr bis gegen 17 Uhr ein kostenloses Versorgungs-Paket (6er Träger Warburger Bier, Schützentropfen, Vereinsaufkleber, Gutschein für Bratwurst) an der Ederhalle unter Beachtung der Corona-Regeln abholen. Zudem wird eine Imbissbude Kulinarisches zum Mitnehmen für alle Dorfbewohner bereithalten. Hierbei sind die aktuellen Corona-Vorschriften einzuhalten. Ebenso wird der Verkaufswagen mit Süßigkeiten und Waffeltüten sowie Spielwaren an der Ederhalle bereit stehen. Es wird noch besonders darauf hingewiesen, dass die Speisen und Getränke dort nicht verzehrt werden dürfen.

Weiterhin wird der Verein am Sonntag, 30. Mai, mit einer Abordnung einen Kranz am Ehrenmal niederlegen. Zusätzlich wird im Gottesdienst an Fronleichnam (3. Juni) eine Messe für die verstorbenen Schützenbrüder gelesen. Jeder Schütze ist eingeladen, in Zivil am regulären Gottesdienst teilzunehmen. Eine Prozession findet nicht statt.