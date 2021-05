Ausbau wird fast doppelt so teuer

Gründe für die Kostenexplosion sind die Erweiterung der Schule von vier auf fünf Züge, der Bau einer Mensa mit Frisch-Misch-Küche, die Erweiterung des Bereichs für die Ganztagsbetreuung und spezielle Wünsche der Schulleitung selbst. „Da auf Wunsch der Schule mit Jahrgangshäusern geplant wurde, musste die gesamte Konzeption für den fünfzügigen Ausbau noch einmal neu, und vor allem in Bezug auf die weiteren benötigten Flächen in der Größenordnung von ca. 1200 Quadratmeter, ausgearbeitet werden“, teilte die Verwaltung mit. Bei den 23 Millionen Euro handele es sich um eine „realistische Obergrenze“, sagte Schuldezernent Wolfgang Walter in der Sitzung.