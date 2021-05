Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Frisch-Misch-Küchen sollen in Paderborner Schulen Standard werden. Die Mitglieder des Schulausschusses stimmten dem gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen zu, solche Küchen konkret in den Grundschulen Josef und Bonifatius sowie in der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule zu planen und zu errichten.