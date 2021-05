Architektenbüro stellt Pläne für Bauprojekt der Wohnstadt Löhne an der Schützenstraße vor – Altes Haus wird im Herbst abgerissen

Löhne -

Von Dominik Rose

An der Schützenstraße soll im nächsten Jahr mit dem Bau zweier Mehrfamilienhäuser begonnen werden. Dazu muss das leerstehende Eckgebäude am Kreisel, in dem lange auch die AWO untergebracht war, abgerissen werden.