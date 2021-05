Geschichte ist trocken und so lange zurück, dass sie nichts mehr mit uns heute Lebenden zu tun hat? Weit gefehlt. Hausmeister Heinz Flottmann beweist, dass Geschichte auch unterhaltsam sein kann und schlägt dabei die Brücke ins Jetzt. Mit einem neuen digitalen Format möchte das Historische Museum die Bielefelder – und nicht nur die – ansprechen. Kunstfigur Hausmeister Flottmann, der im wirklichen Leben Jürgen Rittershaus heißt, nimmt in einer Miniserie von bislang fünf Episoden die Zuschauer mit auf die Reise durch die Jahrhunderte und führt durch die Dauerausstellung. Start der Serie ist an diesem Samstag auf YouTube und unter www.historisches-museum-bielefeld.de.