Spezialisten für seltenes Kult-Auto

Büren-Wewelsburg -

Von Hans Büttner

Eine Frau startet durch. Ariane Pott leitet nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Udo „Pottis Garage“ in Wewelsburg, ein einzigartiger Fachbetrieb für BMW Z1 Old- und Youngtimer. Der BMW Z1 ist ein Kult-Auto. Nur 8000 Stück wurden von dem Roadster in den Jahren 1989 bis 1991 in den Bayerischen Motorenwerken gebaut.