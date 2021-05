Neuer Altar zieht alle Blicke auf sich

Architektonisch auffällig ist das Gotteshaus, weil der gut 24 Meter lange Bruchsteinbau bis zur Kugel der Kirchturmspitze eine erstaunliche Höhe von 34 Metern besitzt. Der Kirchturm erhielt bei den Sanierungsarbeiten eine neue Schieferabdeckung und auch der Kunstschiefer des Schiffs wurde durch Naturschiefer ersetzt. Ebenso wurden Rinnen und Fallrohre ausgetauscht. Die Risse im Außenmauerwerk wurden ausgebessert und neu verfugt. Weiterhin erhielt der Anbau einen neuen Anstrich in einem hellen Cremeton. Die Bleiverglasung der Fenster aus dem Jahr 1936 wurde ebenfalls saniert. Hervorzuheben sind die Veränderungen im Innenbereich. So wurden der Chorraum und der Altarbereich vergrößert und unstimmige Übergänge und Stufen in der Höhe korrigiert oder abgesenkt. Ein neuer Steinaltar, vermutlich in den 1960er Jahren gefertigt, zieht nun alle Blicke auf sich.