Hund Carlos erträgt Ansturm gelassen

„Die Nachfrage nach dieser Ausbildung war sehr groß. Alle Teilnehmer kamen aus sozialen Berufen, wodurch schon viele Grundlagen bekannt waren“, erzählt Susanne Tingelhoff. Mit acht Mensch-Hund-Teams startete der Kursus im August 2020 . „Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, was genau kommt. Wir haben improvisiert, weil wir ja nicht in Schulen oder Altenheime gehen konnten“, berichtet sie. Dort absolvieren die Teilnehmer normalerweise ein Praktikum, aber mit dem Betretungsverbot aufgrund von Corona war das nicht möglich.

Die Trainerin musste improvisieren: Einige ihrer Kollegen aus der Marcus-Klinik in Bad Driburg sprangen ein und mimten authentisch Krankheitsbilder wie Parkinson oder das Tourette-Syndrom. Die 58-Jährige arbeitet in der Marcus-Klinik als Krankenschwester im Nachtdienst. Eine ihrer Kolleginnen brachte ihre drei Kinder mit zur Prüfung. Ihre Aufgabe: Laut Party machen und sich auf den liegenden Hund stürzen, der ruhig bleiben musste.

Besonders das Praktikum bei drei mehrfach behinderten Kindern sei sehr wichtig für die Teilnehmer gewesen: „Ich muss gucken, wie die Hunde am Menschen reagieren. Hat der Hund Stress, hat die Halterin Stress? Bekommt sie ihn aus dieser Situation heraus? All das sind Fragen, die sich nicht theoretisch beantworten lassen“, erläutert die Fachfrau. Auch ein Praktikum in der stationären Jugendhilfe Paderborn im Vincenz-Haus konnten die Teilnehmer absolvieren. „Der Kontakt ist über Inga Lange entstanden, die dort arbeitet und mit Nala am Kursus teilgenommen hat.“

Mit Demenzkranken war praktische Arbeit nicht möglich. Stattdessen hielt eine Demenzberaterin einen Vortrag. „Wir haben möglich gemacht, was unter Coronabedingungen möglich war. Der Kursus hat unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt Tingelhoff. Insgesamt 80 Unterrichtsstunden mit 45 Themen mussten absolviert werden, aufgeteilt in täglich neun Stunden.

Altenbeken, Kursus unter Corona-Bedingungen Foto: Sonja Möller

„Die Abschlussprüfung sollte eigentlich im Dezember 2020 stattfinden. Aber zwei Tage vorher gab es den knallharten Lockdown und wir mussten sie erstmal absagen“, erzählt Tingelhoff. Bis alles coronakonform organisiert war, vergingen fünf Monate: „Es war ein Hin und Her. Es gab strenge Hygienemaßnahmen und ein detailliertes Hygienekonzept“, erläutert sie. Die schriftliche Prüfung war im Landhaus Blumengarten in Leopolds­tal auf 120 Quadratmetern für acht Teilnehmer. Der praktische Teil fand draußen statt. „Vorab habe ich bei jedem einen Corona-Test gemacht. FFP2-Masken mussten getragen und zwei bis drei Meter Abstand eingehalten werden“, erläutert Susanne Tingelhoff einige Vorkehrungen.

Besonders die Sache mit dem Abstand war aber gar nicht so einfach. Denn im Praxis-Teil geht es ja gerade um Nähe. So wird zum Beispiel der liegende Hund von mehreren Personen bedrängt und muss ruhig bleiben. Eine von 13 praktischen Aufgaben, die gemeistert werden müssen. Unterstützung hat sich die Altenbekenerin von Kollegen und von Enkel Leonard (10) geholt, der zum Beispiel liegende Patienten gemimt hat.

An diesem Freitag startet Susanne Tingelhoff einen neuen Therapiehundeteam-Kursus, an dem ihr Mann Thomas mit Seppel teilnimmt. „Er ist der erste Mann, der mitmacht, das finde ich richtig klasse! Er möchte das bei schwer erziehbaren Jugendlichen einsetzen“, freut sich die Therapiehundetrainerin, dass es bald ein weiteres Einsatzgebiet für Seppel gibt.