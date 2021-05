Streit um Mufflon-Herde geht weiter

Die August Klasing‘sche Familienstiftung hingegen will für die am 1. August beginnende Jagdsaison den kompletten Abschuss der Herde beantragen. Dennoch sei es der Stiftung nicht daran gelegen, alle Tiere zu töten, sagt Obmann Otto Klasing. Denkbar sei auch, die Tiere umzusiedeln, auch wenn das mit der gesamten Herde schwierig werden dürfte, so Klasing: „Wir würden das aber unterstützen und hätten sogar einen Förster, der in seinem Gehege gerne einige der Tiere aufnehmen würde.“ Damit geht die Auseinandersetzung weiter, die nun seit fast zehn Jahren um die derzeit aus 15 Tieren – vier Widder, sechs Schafe und fünf Lämmer – bestehende Herde geführt wird, die im Teutoburger Wald im Bereich des Fernsehsenders Hünenburg lebt.