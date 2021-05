Die Lösung könnte ein Bikesharing-System sein, das in der Sitzung des Umwelt-, Klima und Infrastrukturausschusses vom Mobilitätsmanager des Kreises Gütersloh, Christopher Schmiegel, vorgestellt wurde. An der zunächst auf drei Jahre ausgerichteten Testphase sollen möglichst viele Kommunen im Kreis teilnehmen. Die Ausschussmitglieder in Schloß Holte-Stukenbrock waren am Mittwochabend die ersten, die darüber ausführlich informiert wurden. Schmiegel erhofft sich einen Party-Effekt („Kommst du auch?“), der die Kommunen zusammenbringen soll. „Und wie viele müssen zur Party kommen, damit die Party gut wird?“, wollte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wissen. Antwort: mindestens drei. Beim Bikesharing liefert ein Anbieter eine festgelegte Anzahl an Fahrrädern, die an verschiedenen Standorten (zum Beispiel am Bahnhof) für die Nutzer zur Verfügung stehen und über eine Zeitkostenpauschale (etwa ein Euro pro 30 Minuten) per Smartphone-App angemietet werden können.