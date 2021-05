. Eigentlich sollte sich ihr Protest an Verantwortliche der Bahn richten, die zur Ratssitzung erwartet wurden. Doch die Bahnvertreter hatten kurzfristig entschieden, nur online an der Sitzung teilzunehmen. Die Bürgerinitiative hielt trotzdem an ihrer Aktion fest und übertrug sie im Internet. In der aufgeheizten Debatte um den Neubau einer ICE-Schnelltrasse von Bielefeld nach Hannover hatten das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn zuletzt den Eindruck vermittelt, mit allen Mitteln an der Fahrtzeit von 31 Minuten festhalten zu wollen – und damit den Aus- und teilweisen Neubau der bestehenden Trasse de facto ausgeschlossen. Dagegen regt sich in Ostwestfalen-Lippe und in den betroffenen Nachbarkreisen Niedersachsens seit Monaten Widerstand – unter anderem wegen massiver Eingriffe in die Natur. Wäre die Situation eine andere, wenn nach der Bundestagswahl am 26. September der Bundesverkehrsminister von den Grünen käme?