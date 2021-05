„Wir wollen Wohnraum schaffen“

Wie berichtet, plant die neue Eigentümerin des Geländes des früheren „Steinhagener Landhauses“ (Dreischlingen) dort bis zu 40 Wohneinheiten in Mehrfamilien- und Doppelhäusern zu errichten . Erschlossen werden soll das Wohngebiet allein über die ohnehin hochbelastete Schweriner Straße. Der Bauausschuss vertagte mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und UWG/Die Partei zwar eine Entscheidung , knüpfte eine Änderung des Bebauungsplanes für Wohnbebauung aber an Verkehrs-, Lärm- und Artenschutzgutachten und die Genehmigung vom Landesbetrieb Straßen NRW, das Gelände von der Landstraße aus zu erschließen. Eine B-Planänderung ist nötig, weil in zwei Baufeldern zwar gebaut werden dürfte, aber die Verträglichkeit von Wohnbebauung auch wegen der Nähe zur früheren B68 zu untersuchen ist. „Der Investor hat der Verwaltung mitgeteilt, dass er die notwendigen Unterlagen beibringen will“, sagte Bauamtsleiter Stephan Walter dem WESTFALEN-BLATT. Bis alles vorliege und ausgewertete sei, dauere es aber bis in den Herbst. 60 Anwohner waren gekommen Dennoch suchte die SPD schon jetzt mit den Anwohnern, die ihre Bedenken bereits in der Bauausschusssitzung geäußert hatten, das Gespräch: Etwa 60 waren zu dem kurzfristig von der SPD über Facebook öffentlich gemachten Ortstermin gekommen. Und äußersten erneut ihren Unmut.