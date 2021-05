Das Robert-Koch-Institut meldet für Bielefeld einen Inzidenzwert von 62,8. Am Freitag gibt es nach laborbestätigten Tests 47 Neuinfektionen. Steigt der Inzidenzwert am Samstag nicht plötzlich über 100, kann die Bundesnotbremse auch in Bielefeld am Montag gelockert werden .

Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen steigt um eine 74 jährige Frau auf 336.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 34 (-1) Coronapatienten behandelt, 20 davon auf einer Intensivstation und 15 auch unter Beatmung.

156.190 Personen haben in Bielefeld mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.