Polizei geht gegen Drogenkriminalität in der Paderborner Innenstadt vor

Zwölf Tatverdächtige in Gewahrsam genommen – Polizeidirektor will Drogenhandel rund ums Westerntor verhindern

Paderborn -

Einsatz der Paderborner Polizei gegen Drogenkriminalität am Donnerstag: Schwerpunkt der umfangreichen Kontrollmaßnahmen waren die Bereiche des so genannten Westernmauerkarrees und der Brückengasse sowie die Bushaltestelle „Am Westerntor“, der Durchgang zur Westernmauer und die Alte Torgasse. Insgesamt zwölf Tatverdächtige wurden in Gewahrsam genommen.