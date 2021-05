„Es ist eine rote Linie überschritten“

Grund ist die Auftragserteilung der BGZ an die ARGE LoK Würgassen zur ersten Detailplanung des Bauvorhabens. „Dies ist ungeachtet der zunehmenden Bedenken auf bundespolitischer Ebene und der anstehenden Prüfung der Standortentscheidung durch ein von den Landesregierungen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen veranlasstes Gutachten erfolgt“, kritisiert BI-Vorsitzender Dirk Wilhelm. „Trotz fehlender Zustimmung der Bezirksregierung sollen im Vorfeld Tatsachen geschaffen werden.“

Durch die eilige Erteilung des „lukrativen Auftrags“ wurde nach Ansicht der BI eine rote Linie überschritten. Die Auftragsvergabe soll deshalb nun durch den Bund der Steuerzahler überprüft werden.

„Das Vorgehen der BGZ erinnert an die katastrophale Strategie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in der Autobahnmaut-Affäre“, sagt Wilhelm. Verantwortlich für die vorzeitige Auftragsvergabe zeichne im Fall des atomaren Bereitstellungslagers Bundesumweltministerin Svenja Schulze und ihr geschäftsführender Staatssekretär Jochen Flasbarth. Im Vergleich mit dem nun drohenden finanziellen Desaster erscheine das Projekt Autobahnmaut von Herrn Scheuer fast bescheiden, denn die drohende Steuergeldverschwendung, „unter anderem durch die vermeidbaren Transportkosten der geplanten Atommülldrehscheibe Würgassen“, belaufe sich perspektivisch in Milliardenhöhe. „Dass die Bewertung der Transport- und Betriebskosten kein Bestandteil des zur Standortauswahl angewandten, durch die BGZ selbst festgelegten Scorings gewesen ist, war einer der vielen eklatanten Versäumnisse der unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführten Standortfindung der Bundesgesellschaft“, so Wilhelm weiter.

Die beiden Amtsvorgänger von Svenja Schulze (SPD), sowohl Prof. Dr. Klaus Töpfer (CDU) als auch Jürgen Trittin (Grüne) kritisieren das Vorgehen der BGZ nach Angaben von Dirk Wilhelm ebenfalls scharf. „Während Herr Töpfer den starken Akzeptanz- und Vertrauensverlust zur Bewältigung der atomaren Probleme innerhalb der Bevölkerung beklagt, spricht sich Herr Trittin gegen die Umsetzung der Pläne mit der Brechstange aus“, erklärt er. Zurecht befürchte der aktive Bundespolitiker, dass das atomare Bereitstellungslager in Würgassen zur teuren Fehlplanung auf Kosten der Steuerzahler werden könnte.

Wie die Bürgerinitiative weiter schreibt, gehen Experten davon aus, dass bis zum Jahr 2100 insgesamt 169 Milliarden Euro für die Entsorgung der atomaren Hinterlassenschaften benötigt würden. Zur Finanzierung dieser Summe wurde die Stiftung „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ errichtet. In diese Fonds zahlten die Energiekonzerne als überwiegende Verursacher der radioaktiven Abfälle etwa 23,2 Milliarden Euro ein, „also weniger als 15 Prozent der zu erwartenden Kosten“. Die jährliche Rendite und stetiger Zugewinn sollte zur Kapitaldeckung beitragen, so der Gedanke. „Allerdings erwirtschaften die Staatsfonds nach einem Bericht des Deutschlandfunk nicht die erwarteten Zuwächse“, sagt Wilhelm. Zeitgleich würden die steigenden Kosten der Zwischen- und Endlager, als auch das neu geplante Bereitstellungslager in Würgassen für höhere Ausgaben als gedacht sorgen. „Nicht zuletzt die im März 2021 vereinbarte Entschädigungszahlung in Höhe von 2,4 Milliarden Euro an die Energiekonzerne dürfte die ohnehin angespannte Finanzlage noch weiter belasten“, rechnet Wilhelm vor und sagt abschließend: „Angesichts solcher Summen sollte man schon bei Zeiten beginnen das Geld nicht unnütz zu verschleudern, denn die sich abzeichnende Finanzierungslücke werden letztlich die Menschen im Land ausgleichen müssen.“