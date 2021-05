Zwischen Sieler Weg, Lambernweg und Hühnerrottstraße sollen sowohl Einfamilien- oder Doppelhäuser als auch Reihenhäuser entstehen. Maximal dreigeschossige Mehrfamilienhäuser sind in Nachbarschaft zu den bereits bestehenden Wohnblocks an der Opferfeldstraße geplant, Etwa 100 Wohneinheiten und eine Quartier-Kita mit viergruppigem Betrieb sehen die aktuellen Planungen vor. In der politischen Diskussion um das mögliche Wohngebiet spielt auch das Verkehrsaufkommen eine Rolle. Der für die Meller Straße zuständige Landesbetrieb Straßen NRW hatte ein Verkehrsgutachten bezüglich des Knotenpunktes Meller Straße eingefordert.