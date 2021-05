CDU will Solarstrategie für die Stadt

Warburg -

Von Jürgen Vahle

Mit einem umfangreichen Antrag will die CDU-Mehrheitsfraktion im Rat dafür sorgen, dass deutlich mehr Solarstrom in Warburg produziert und die entsprechende Leitungskapazität ausgebaut wird. Die Christdemokraten wollen ein Wahlversprechen einlösen und einen Prozess in Gang bringen