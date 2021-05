Seit 25 Jahren eine Lobby für Kinder

„Wir Mitarbeiter hatten schnell das Gefühl, dass unsere Ansichten und Ziele sich sehr ähneln“, erinnert sich aber die heutige Leiterin Elisabeth Wilmes, die von Anfang an zum Erzieherinnenteam gehörte. Von Beginn an lag der Fokus der pädagogischen Arbeit auf Bewegung im Alltag. Geboren wurde die Idee zu einem eigenen Kindergarten im Dorf durch die Initiative einiger Eltern Anfang der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt besuchten die Menner Kinder in der Regel den Kindergarten Christi Himmelfahrt an der Landfurt in Warburg. Dank geburtenstarker Jahrgänge waren die Wartelisten für die Aufnahme der Kleinkinder in allen Einrichtungen sehr lang – und so schlugen die Eltern einen neuen Weg ein. Am 14. November 1991 wurde die Elterninitiative Kinderlobby e.V. gegründet. Betreuungszeiten weiten sich aus Der erste Vorstand setzte sich aus der Vorsitzenden Zita Neumann, ihrer Stellvertreterin Hildegard Blass, der Kassiererin Vera Nolte (später Steffens) und der Schriftführerin Jutta Tiggemann zusammen.