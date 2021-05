Ab Oktober Platz für 72 Kinder an der Friedhofstraße in Senne – Mit der Stepke gGmbH kommt ein neuer Träger nach Bielefeld

Senne -

Von Hendrik Uffmann

Die neue Kindertagesstätte „Zauberblüte“ an der Friedhofstraße in Senne nimmt Gestalt an. Am Freitag feierten Investoren und Träger Richtfest, Anfang Oktober soll die Einrichtung für 72 Kinder in fünf Gruppen den Betrieb aufnehmen.