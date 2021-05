Kopf aus Tasten – Haare aus Saiten

Auf den ersten Blick eindeutig scheinen die Bilder von Susanne Maurer aus Berlin zu sein. „Das sind Landschaften“, denkt der Betrachter und fragt sich, wo sie sich befinden. In Italien vielleicht? Aber nein, es sind keine Landschaften. Maurer hat Farbe vielmehr so platziert und verteilt, dass der Eindruck eines Sees oder einer sanften Ebene entsteht. Anja Michaela und Susanne Maurer sind zwei von sechs Künstlerinnen und Künstlern, die sich bis zum 29. August im Kunstmuseum im Marstall in Schloß Neuhaus präsentieren. Sie sind darüber hinaus die Dozentinnen und Dozenten der Sommerakademie, die in der Zeit vom 9. bis 17. Juli Profis und Laien in Kursen und Workshops zusammenbringt. „Expedition“ hat die Leiterin der städtischen Museen und Galerien, Andrea Brockmann, die Schau im Kunstmuseum genannt.