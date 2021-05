Aus für das Schlittenhunderennen in Bielefeld

Das zu Bethel gehörende Schafstallgelände in Senne ist Bioland geworden. Das bedeutet, dass die Musher, so nennt man die Schlittenhundeführer, nicht mehr mit weit über einhundertfünfzig Wohnwagen und Wohnmobilen sowie gut 700 Hunden für drei Tage dort ihr Quartier aufschlagen können. Somit kommt nach elf Jahren das Aus für die beliebte Veranstaltung. Ein neues Gelände in der Senne sei kaum zu finden - vor allem nicht kurzfristig, teilt die Senner Gemeinschaft mit. Rainer Seifert, stellvertretender Vorsitzender der Senner Gemeinschaft und Mitorganisator des Schlittenhunderennens seit dem ersten Rennen in 2009, bedauert das sehr. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Beim Senner Schlittenhunderennen haben Jahr für Jahr Hunderte von Mushern und Tausende von Zuschauern teilgenommen. An diesem Rennen hängt unser und mein Herzblut.