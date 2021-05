Beim Gewinnspiel der Apfelmarke Kanzi hat die Edeka-Kundin das große Los gezogen: einen vollelektrischen Mini Cooper in elegantem Grau. „Der Wahnsinn“, freut sich die Gewinnerin.

Im Frühjahr hatte Kanzi das Gewinnspiel im Rahmen der Kampagne „Recharge with Kanzi“ ausgelobt. „Dabei ging es darum, die Energie des Apfels in Form eines Gewinnspiels zu kommunizieren“, erläutert Esther Dworak, Markenmanagerin bei Kanzi.

Einfach Glück gehabt

Neben mehreren Powerbanks winkte als attraktiver Hauptpreis ein E-Mini im Wert von 32.500 Euro. Um in den Lostopf zu hüpfen, mussten die Verbraucher Kanzi-Äpfel kaufen und anschließend den Kassenbon auf der Webseite hochladen. Zahlreiche Kunden aus Italien, Belgien, Holland und Deutschland haben im Aktionszeitraum zwischen 8. März und 14. April diese Chance genutzt – Sabrina N. war eine von ihnen.

„Ich wohne mittlerweile zwar nicht mehr in Löhne, aber meine Mutter lebt noch hier. Wenn ich bei ihr bin, kaufe ich im Edeka Brinkmann ein“, schildert die Kundin. Insgesamt viermal habe sie mit ihrem Einkauf teilgenommen: „Eher just for fun. Mit dem Gewinn habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet.“

Nicht der erste Gewinner

Dass der Gewinn-Einkauf in seinem Edeka-Markt getätigt werden würde, hätte auch er nicht für möglich gehalten, sagt Inhaber Axel Brinkmann. Mit dem Supermarkt an der Königstraße verbindet die Gewinnerin sogar noch etwas: „Vor 20 Jahren habe ich hier meine Ausbildung gemacht“, berichtet die Besitzerin des neuen Autos.

Für Axel Brinkmann ist es nicht das erste Mal, dass er einen seiner Kunden zum Gewinner küren darf. Im Juli 2020 hatte eine Kundin des Marktes an der Lübbecker Straße beim Gewinnspiel zum 100-jährigen Jubiläum der Edeka Minden-Hannover einen Jahreseinkauf in Höhe von 6000 Euro gewonnen.

Für Sabrina N. erfüllt sich mit dem elektrischen Mini Cooper ein Traum, wie sie sagt. Logistische Probleme, den 184 PS starken Flitzer aufzuladen, gibt es nicht: „Wir haben mehrere Steckdosen in der Garage“, sagt die Gewinnerin. 260 Kilometer Reichweite gibt der Hersteller an. Wohin die erste große Spritztour führt, lässt Sabrina N. offen: „Wir warten auf etwas besseres Wetter und schauen dann mal.“