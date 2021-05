„Wir haben wieder drei junge Weißstörche“, sagt Markus Hinker, Chef-Tierpfleger in Olderdissen. Damit gibt es in dem Nest auf der Futterscheune am Eingangshof nach der Premiere 2017 nun zum fünften Mal Nachwuchs bei „Herrn und Frau Meier“, wie die Tierpark-Mitarbeiter das Storchenpaar genannt haben. Und das, obwohl „Herr Meier“ sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt für seine Rückkehr aus dem Süden nach Bielefeld ausgesucht hatte.