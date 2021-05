Für mehr als 500 Jugendliche war der 64-Jährige ein treuer Weggefährte und verlässlicher Ansprechpartner, betont Geschäftsführerin Elfriede Hüser-Wesemann. Entsprechend herzlich fällt seine Verabschiedung aus. „Johannes Kurte hat das Vincenz-Haus von Anfang an geleitet und es zu dem gemacht, was es heute ist“ , so Hüser-Wesemann. Hunderte Bewohner habe er auf dem Weg zu einer eigenständigen Lebensführung unterstützt und all sein Wissen und seine Kraft eingesetzt, damit diese Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln konnten.