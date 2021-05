Erst am 21. Mai gab’s grünes Licht für die Strandbar. Seit Dienstag ist der 29-Jährige im Park mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. „Ich habe jeden Tag auf die Inzidenzwerte geschaut, stand ständig mit der Stadtverwaltung in Kontakt. Ich freue mich riesig, dass es endlich losgeht“, sagt der Unternehmer. Bislang hatte er Cocktails und Co. mit seinem Tiki-Taxi unters Volk gebracht. „Die Leute haben mich dann immer schon gefragt, ob ich die Bar in diesem Sommer auch aufmache.