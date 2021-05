Die Betreiber der Freibäder im Altkreis Lübbecke (Preußisch Oldendorf, Lübbecke, Espelkamp und Rahden) hatten sich am Mittwoch getroffen und gemeinsam ein Datum angepeilt . Am Sonntag, 13. Juni soll es endlich losgehen. Aktuell erschweren allerdings noch Baustellen an der Linkenstraße und dem Eininghauser Weg den Zugang zum Bad. Das sorgte bereits bei einigen Preußisch Oldendorfern für Unmut. Sie meinten, ohne die Baustellen hätte der Badbetrieb längst beginnen können.