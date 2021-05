Vorverkauf am Theater ab dem 8. Juni

Am Theater Paderborn fällt der Startschuss am 12. Juni mit einer Vorpremiere der musikalischen Komödie „Eine Sommernacht“, zu der neben der Presse hausinternes Publikum und Testpublikum anwesend sein wird. An dem Abend gehe es auch darum, die Abläufe rund um das Hygienekonzept zu überprüfen, erklärt Verwaltungsdirektor Matthias Köster. Die Sitzplätze werden im Schachbrettmuster angeordnet. Im Großen Haus können so 200 Menschen pro Vorstellung dabei sein.

Zuschauer benötigen für den Theaterbesuch entweder einen maximal 48 Stunden alten Negativtest, einen Nachweis über eine vor mindestens 14 Tagen abgeschlossene vollständige Impfung gegen COVID-19 mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff oder den Nachweis über eine Immunisierung durch eine überstandene Infektion in Form eines positiven PCR-Testergebnisses, das mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt.

Die öffentliche Premiere von „Eine Sommernacht“ findet dann am 18. Juni um 19.30 Uhr im Großen Haus statt. In dem Stück von David Greig und Gordon McIntyre treffen sich die Scheidungsanwältin Helena und der Kriminelle Bob nach einem betrunkenen One-Night-Stand zufällig wieder.

Am 15. Juni findet auch die Schul-Premiere des Jott-Stücks „Und morgen streiken die Wale“ in der Profilschule in Fürstenberg statt. Es geht um Klimaschutz und die Frage, was persönliches Engagement und politischer Aktivismus für junge Menschen bedeuten können.

Am 17. Juni startet die Freilichtsaison mit der Komödie „Eine Stunde Ruhe“. Im Zentrum des Stückes von Florian Zeller steht Jazz-Liebhaber Michel, der permanent daran gehindert wird, seine geliebte LP zu hören. Bei dem Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf spielt Timothy Peach die Hauptrolle. Zehn Mal wird das Freilichtstück vor der Stadtbibliothek Paderborn zu sehen sein.