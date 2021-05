Es darf wieder geschwommen werden

„Als die Anfrage vom Kreis Paderborn kam, haben wir sofort zugesagt. Es ist ein weiterer Schritt zur Normalität mit mehr Sportangeboten“, ist Bürgermeister Matthias Möllers überzeugt.

Das findet auch Veit Robelski, der das Eggebad seit mehr als 20 Jahren betreibt: „Wir waren eines der ersten Bäder, die im Zuge der Modellregion am 25. Mai geöffnet haben. In mehreren Videokonferenzen wurde vorab genau abgestimmt, wie alles realisiert werden kann“, erläutert der Schwimmmeister.

Bevor es am vergangenen Dienstag losgehen konnte, musste erstmal die Wassertemperatur im Becken auf 29 Grad angehoben werden. „Während der Schließung hatten wir sie auf 19 Grad runtergefahren. Das dauert dann schon mal drei bis vier Tage, bis die 29 Grad wieder erreicht sind“, berichtet Veit Robelski.

Natürlich musste der Betreiber im Vorfeld ein detailliertes Konzept erstellen, wie alle Hygieneschutzmaßnahmen erfüllt werden können. „Es gibt feste Regeln vom Modellprojekt Sport, das ja auch wissenschaftlich begleitet wird“, erläutert Veit Robelski. Diese müssen alle zwingend eingehalten werden. Einen Tag hat der 54-Jährige damit verbracht. Dann konnte es losgehen. Und so funktioniert‘s:

Der Einlass

Veit Robelski zeigt die Kabinen, in denen sich die Schwimmer umziehen können und dann im Einbahnstraßenprinzip in die Duschen weitergeleitet werden. Foto: Sonja Möller

Wer im Eggebad schwimmen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Möglich sind Antigen-Schnelltest, beaufsichtigte Antigen-Selbsttests oder PCR-Tests. Dieser wird am Eingang kontrolliert. Wer seit mindestens zwei Wochen vollständig Geimpft ist oder als genesen gilt, muss keinen negativen Test vorweisen. Zur Kontaktnachverfolgung ist zudem ein digitaler Check-In über die Luca-App erforderlich. Möglich ist der Check-In auch mit dem Luca-App-Schlüsselanhänger vor Ort. Dieser muss aber zuvor im Internet registriert werden. Im Testzentrum in der Eggelandhalle gibt es noch kostenlose Schlüsselanhänger. Einzelkarten können im Bad gelöst werden, auch bestehende Mehrfachkarten können genutzt werden.

Der Weg ins Wasser

Nach Betreten des Bades werden den Gästen Umkleidestationen entweder in den Einzelkabinen oder in der Sammelumkleide zugewiesen. Diese ist durch Raumteiler unterteilt. Im Einbahnstraßenprinzip geht es dann in Richtung Dusche. Hier dürfen sich nur jeweils zwei statt normal acht Personen aufhalten. „Es besteht Maskenpflicht bis zu dem Moment, wenn die Dusche verlassen wird. Es gilt, den kürzesten Weg ins Becken zu nehmen. Hierbei und beim Schwimmen selbst darf die Maske abgenommen werden“, sagt Robelski und betont, dass es sich um das Modellprojekt Sport handelt und nur geschwommen werden darf. Herumplanschen oder sich ins Wasser stellen und sich unterhalten ist nicht erlaubt. Der Beckenboden wurde vorsorglich von 1 auf 1,30 Meter abgesenkt.

Die Sammelumkleiden sind durch Raumteiler unterteilt, damit der Abstand eingehalten werden kann. Foto: Sonja Möller

Neue Schwimmzeiten

Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, werden nach jedem Badegast die Umkleide, die Dusche und die Laufwege desinfiziert. Dafür hat ein Mitarbeiter 15 Minuten Zeit. Malte Bernet ist übrigens extra für die Einlasskontrolle und die Desinfektion zusätzlich eingestellt worden, da der Schwimmmeister Maximilian Rotsch am Beckenrand sein muss, erläutert Veit Robelski.

Damit das Bad in diesen 15 Minuten komplett leer ist, gibt es feste Schwimmzeiten für jeweils eine eineinviertel Stunde. Diese beginnen jeweils Dienstag bis Freitag um 14 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr und 18.30 Uhr, samstags um 14 Uhr und 15.30 Uhr sowie sonntags um 7 Uhr, 8.30 Uhr, 10 Uhr und 11.30 Uhr. Wer später kommt, darf zwar rein, muss das Bad aber zu den vorgegebenen Endzeiten der Intervalle verlassen.

Die Reaktionen

„Am ersten Öffnungstag haben uns die Leute die Bude eingerannt. Wir hatten über 100 Anrufe, auch aus Borchen, Bad Driburg und Paderborn. Vor allem die Frage, was genau man beachten muss, treibt viele um. Das bestätigt auch Jochen Bee, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste bei der Gemeinde Altenbeken: „Wir stellen fest, dass unheimlich viele fragen, wie das eigentlich abläuft, wie man sich anmeldet und was man beachten muss. Alle Informationen dazu haben wir auf unserer Internetseite zusammengefasst. “ Einen wichtigen Hinweis hat Veit Robelski für Vereine, Schulen oder Institutionen, die schwimmen wollen: „Sie müssen dafür ein eigenes Hygienekonzept mit der Gemeinde abstimmen und dem Gesundheitsamt vorlegen.“ Mit Blick auf die Sommerferien wagt Matthias Möllers eine vorsichtige Prognose: „Wenn es erlaubt ist und es die Vorgaben zulassen, würden wir den Außenbereich mit Sitzmöbeln und Kinderbecken wieder öffnen.“ Das wäre der nächste große Schritt in Richtung Normalität.